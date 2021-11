L'article du journal allemand Junge Welt sur la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en France. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le journal allemand Junge Welt, sur ses versions en ligne et imprimée, a informé de la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en France, soulignant des accords économiques valant de millions d'euros signés à cette occasion.

Publiés le 6 novembre, des articles du journal allemand ont estimé que les discussions de Pham Minh Chinh à Paris avaient porté sur la coopération économique, le commerce bilatéral ayant atteint près de 6,35 milliards d'euros en 2020, dont 5,38 milliards d'euros en provenance des exportations vietnamiennes.

Le président français Macron a décrit la coopération économique, commerciale et d'investissement comme le pilier du partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.

De nombreuses mesures ont été convenues par les deux parties pour faciliter davantage les échanges commerciaux et promouvoir des projets de coopération bilatérale dans de nombreux domaines importants.

Le président Macron s'est également engagé à faire pression sur la Commission européenne (CE) pour lever bientôt les restrictions à l'importation des produits aquatiques vietnamiens.

Selon l’article, lors de l’entretien avec son homologue français Jean Castex, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la mise en œuvre active de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) ainsi qu'à l'accélération du processus de ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

En présence des deux Premiers ministres, de nombreux accords dans le développement de satellites, de villes intelligentes, l'identité numérique et la cybersécurité, ont été signés entre le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et le groupe français Thales.

Lors du Forum des entreprises Vietnam-France, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises françaises à investir au Vietnam avant d’assister à la cérémonie de remise de 29 accords de coopération entre ministères, secteurs, organisations, entreprises vietnamiennes et des partenaires français et européens.

A ce jour, des entreprises françaises ont versé 3,1 milliards de dollars dans 375 projets au Vietnam, faisant de la France le deuxième investisseur européen au Vietnam. Parmi ces projets, une centrale électrique dans le parc industriel de Phu My représente un investissement total de 480 millions de dollars. -VNA