Le chiffre d'affaires à l'import-export du Vietnam en mars a atteint un nouveau record avec une valeur totale de 67,37 milliards de dollars. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le journal allemand Finanzmarktwelt vient de publier un article soulignant la réouverture complète du Vietnam après la pandémie de COVID-19. Toutes les industries montrent des signes de prospérité, a-t-il indiqué.

Selon l’article, bien que le variant Omicron du SARS-CoV-2 se propage encore, le Vietnam a choisi de coexister en sécurité avec le COVID-19.

L’auteur a rappelé le nouveau record du chiffre d'affaires à l'import-export du Vietnam en mars, d’une valeur totale de 67,37 milliards de dollars, dont 34,71 milliards de dollars d’exportations.

Production électronique au Vietnam. Photo: VNA

Selon l'article, les produits électroniques, en particulier les téléphones portables, sont à la base du boom des exportations vietnamiennes.

L’économiste Tim Lee Lahaphan de la banque Standard Chartered a dit que de plus en plus d'entreprises internationales envisageaient de déplacer des chaînes d'approvisionnement au Vietnam qui était considéré comme un centre de fabrication d'électronique, de textile et de chaussures dans la région.

Selon l'article, outre le boom de l'industrie manufacturière et du commerce extérieur, le tourisme intérieur du Vietnam est florissant. A mi-mars dernier, le Vietnam a annoncé la réouverture de ses frontières aux visiteurs internationaux, la reprise totale des activités touristiques internationales ainsi que la levée des règles sur la mise en quarantaine pour les visiteurs entrant sur son sol. -VNA