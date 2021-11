Hanoï (VNA) - Le site allemand d'information sur les valeurs mobilières Börse-online.de a publié le 22 novembre un article appréciant les opportunités de la bourse et de l'économie vietnamiennes après les difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

Photo d'illustration : VNA

En plus, l'article a aussi estimé que la croissance de cette économie d'Asie du Sud-Est pourrait atteindre 8% l'année prochaine.

Selon l’article, la période difficile est passée à Hô Chi Minh-Ville. Le pôle économique et financier du pays est en train de se redresser. La valeur des actions a augmenté de plus de 5 % au cours des six dernières semaines et le risque d'une récession semble avoir été écarté.

Début octobre, le Vietnam a assoupli les mesures de verrouillage, car 76% des habitants de Hô Chi Minh-Ville étaient entièrement vaccinés contre le COVID-19. Le taux de vaccination est également élevé dans d'autres villes et régions. Ceci est le résultat du passage de la stratégie de « zéro COVID-19 » à « vivre en toute sécurité avec le COVID-19 » par le gouvernement.

Pour améliorer le niveau de vie de la population, le gouvernement vietnamien est en train d’actionnariser partiellement les entreprises publiques et de les coter en bourse. Cela rend également le Vietnam de plus en plus attrayant pour les investisseurs étrangers.

L'article cite l'organisation d'analyse DBS Vietnam selon laquelle la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Vietnam pourrait revenir à 8% l'année prochaine.

Hô Chi Minh-Ville. le pôle économique et financier du pays. Photo : VNA

A côté de Hô Chi Minh-Ville, les ouvriers sont de plus en plus nombreux à retourner au travail à Hanoï, Da Nang, Hai Phong, Dong Nai et Binh Duong.

Selon le site web vietnam-briefing.com, pour l’heure, les entreprises et les usines ont atteint un taux de retour de leurs travailleurs de 60 à 75% et souhaitent le porter à 100% d’ici la fin d’année. C'est la raison pour laquelle les entreprises étrangères sont de plus en plus optimistes pour faire des affaires au Vietnam.

L'article a aussi souligné que les entreprises étrangères ne venaient pas au Vietnam non seulement pour sa main-d'œuvre bon marché, mais aussi pour son marché de consommation attrayant avec 68% de la population (97 millions d’habitants) en âge de travailler (15-64 ans). En particulier, chaque année, environ 1,5 million de personnes entrent sur le marché du travail.

Les salaires et les revenus des Vietnamiens ont également augmenté rapidement. Selon les données de l'Association allemande de l'industrie et du commerce (GTAI), le revenu annuel moyen des Vietnamiens en 2020 était de 1 526 EUR, soit le double de celui de 2012, et il devrait atteindre 5 156 EUR d'ici 2030.

Jusqu'à 745 sociétés sont cotées en bourse contre seulement 24 sociétés en 2004. Fin 2020, la capitalisation boursière atteignait 160 milliards d'euros. À l'avenir, de nombreuses entreprises prometteuses des technologies de l'information figureront également sur la liste des bourses.

L'article indiquait que les dirigeants vietnamiens s'attendaient à promouvoir l'économie Internet en tant que force motrice de la croissance et de la production, ils ont donc conseillé et soutenu les startups de cette industrie.

On s'attend à ce que d'ici 2025, 80% des services publics soient gérés en ligne ou via un téléphone mobile. Le gouvernement vietnamien s'est fixé comme objectif qu'au cours des trois prochaines années, l'économie numérique contribue à hauteur de 25 à 30 % au PIB. –VNA