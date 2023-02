Hanoï (VNA) - Tran Nam Long, 18 ans, a déjà créé une empreinte distincte à travers ses peintures sur le Vieux quartier de Hanoï, fascinant les spectateurs pour la vivacité et la beauté à couper le souffle de ses œuvres.

Ce jeune talent a un destin particulier, rapporte la Voix du Vietnam (VOV). Après avoir contracté une pneumonie grave et avoir été contraint de prendre de fortes doses d’antibiotiques, Long est resté sourd en permanence. De plus, il a atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Le garçon souffre également de problèmes physiques, dont une paralysie musculaire congénitale des deux jambes, ce qui rend la marche extrêmement difficile.



Alors que supporter ces difficultés pourrait amener la plupart des gens à s’abandonner à leur sort, le dévouement et l’amour de sa mère et un talent inné pour la peinture aident le garçon à surmonter les difficultés et à devenir un artiste prometteur.



Long a montré son talent pour la peinture depuis qu’il était petit, car il pouvait dessiner n’importe quoi avec précision grâce à sa mémoire, les cours de peinture l’aidant plus tard à affiner et à cultiver ses compétences.

Une oeuvre de Tran Nam Long.





En raison de sa déficience auditive, Long consacre tout son esprit au dessin sans être distrait par des facteurs externes. Alors que la plupart des gens voient cela comme un défi, Long a surmonté les difficultés en la transformant un avantage. En regardant ses œuvres, tout le monde peut voir la vivacité tandis que leurs émotions sont pleinement transmises.



Cette année, une exposition présentant près de 80 œuvres de Long sur des rues de Hanoï aura lieu en mars, un exploit rarement réalisé par un artiste du même âge. L’événement se déroulera du 2 au 6 mars au No 29 rue Hang Bai, à Hanoï. -VNA