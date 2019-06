Cérémonie de signature. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - L'hôpital international Phuong Chau, dans la ville de Can Tho, a signé le 21 juin un accord de coopération professionnelle sur le traitement de l'infertilité avec l'organisation IVF Japan et le groupe médical Kishokai.



Yoshiharu Morimoto, directeur exécutif d'IVF Japan, a exprimé son espoir que le modèle de médecine intégrée du Japon sera bientôt appliqué au Vietnam par le biais d'accords de coopération et de transfert de technologie.



Le programme est une combinaison de pratiques médicales modernes et traditionnelles, y compris l'acupuncture et la phytothérapie.



Selon les experts, le taux d'infertilité au Vietnam s'élève actuellement à environ 8% des couples, ce qui indique que l'infertilité est une tâche majeure pour le secteur de l'obstétrique et de la gynécologie du pays.



Selon les résultats de recherche de l'Organisation mondiale de la santé, la région Asie-Pacifique dispose du taux de fécondité le plus bas et du taux d'infertilité le plus élevé. -VNA