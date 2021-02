Berlin (VNA) – Le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et les réalisations que le PCV a apportées à son peuple et au mouvement communiste et ouvrier international continuent d’intéresser les médias internationaux.

L'article de l'historien allemand Gerhard Feldbauer publié sur le quotidien Lëtzebuerger Vollek. Photo: VNA

Dans son article publié sur le quotidien Lëtzebuerger Vollek, l’historien allemand Gerhard Feldbauer a estimé que le 13e Congrès national du PCV a mis en lumière encore une fois les contributions historiques apportées par les communistes vietnamiens au mouvement communiste et ouvrier international.

L’auteur a souligné les réalisations du Vietnam dans le développement socio-économique, dont une croissance annuelle de 6% en moyenne, ainsi que dans les luttes contre le COVID-19 et la corruption.

L'article du Parti des travailleurs d’Autriche publié sur site web redglobe.de. Photo: VNA

De son côté, le site web redglobe.de a cité le Parti des travailleurs d’Autriche qui avait salué la lutte contre le COVID-19 au Vietnam, avec un faible nombre de cas d’infections et de décès, ce qui pouvait être considéré comme une réalisation contemporaine importante du PCV et de son pays. -VNA