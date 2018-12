Le stand de Tan A Dai Thanh.



Hanoï (VNA) - Le groupe Tan A Dai Thanh a participé à The Big 5, l'une des plus grandes foires annuelles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans les secteurs de la construction, des matériaux de construction et des énergies renouvelables.

Cette foire a réuni plus de 2.600 stands venus de 64 pays et territoires. Du 26 au 29 novembre, elle a attiré près de 65.000 visiteurs.

L'événement était une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes d'étudier de nouveaux marchés, d'échanger et de rechercher des partenaires.

Étant un grand fournisseur de solutions sur les ressources en eau au Vietnam, le groupe Tan A Dai Thanh souhaite que ses produits soient présentés sur le marché mondial. Le stand vietnamien a attiré l'intérêt de plus de 300 entreprises et clients à Dubaï. -VNA