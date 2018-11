Photo d'illustration : Vietjet



Hanoï (VNA) – Tous les 207 passagers du vol VJ356 de la compagnie Vietjet Air depuis Ho Chi Minh-Ville à destination de Buon Ma Thuot ont été évacués sains et saufs après un grave incident de leur avion.



Selon un communiqué de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, un grave incident est survenu le 29 novembre, à 23h03, à deux roues avant de l’avion au cours de son atterrissage à l’aéroport de Buon Ma Thuot (province de Dak Lak, Hauts Plateaux du Centre). L’appareil s’est enfin arrêté en sécurité sur la piste de l’aéroport. Parmi les passagers, six ont été hospitalisés pour des examens médicaux et quatre d’entre eux ont pu sortir de l’hôpital, en état de santé normal.



Le vol VJ356 a été effectué avec un A321. La compagnie aérienne Vietjet Air vient de le recevoir et le mettre en service il y a deux semaines, le 15 novembre.



Le vice-ministre des Transports et des Communications, Le Dinh Tho, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) que le directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, Dinh Viet Thang, s’était rendu à Buon Ma Thuot. Selon des rapports préliminaires, cet incident aurait été dû à des problèmes techniques. Cependant, il faut du temps pour savoir la cause précise, d’après le vice-ministre.



L’aéroport de Buon Ma Thuot a dû fermer temporairement ses portes, car l’avion de Vietjet Air se trouve toujours sur sa piste. Selon son directeur Nguyen Chanh Duy, l’aéroport de Buon Ma Thuot attend une équipe technique depuis l’aéroport de Cam Ranh (Nha Trang, province de Khanh Hoa) pour sortir l’appareil de la piste. -VNA