Hanoi (VNA) - Le groupe An Viet Phat a organisé samedi 8 février dans la zone économique de Vung Ang, province centrale de Hà Tinh, une cérémonie de mise en chantier d’une usine pour la fabrication et la transformation de produits forestiers visant à servir la consommation intérieure et l’exportation.

Cérémonie de lancement des travaux du projet dans la zone économique de Vung Ang, province centrale de Hà Tinh. Photo: vietnamfinance.vn

L’usine qui a un investissement total de près de 1.300 milliards dôngs, est construit sur une superficie de plus de 155.000 m2, dans le but de fabriquer des lits, des armoires, des tables et des chaises pour l’exportation et la consommation intérieure.Le vice-président du Comité populaire de Hà Tinh, Duong Tât Thang, a estimé qu’il s’agissait de l’un des principaux projets d’investissement en 2020 dans la zone économique de Vung Ang.Selon lui, les autorités locales continueront d’accompagner et de créer des conditions favorables pour aider les investisseurs à compléter les formalités et les procédures, ainsi que pour assurer la sécurité, les infrastructures électriques et hydrauliques pour mettre en œuvre le projet dans les délais impartis. – NDEL/VNA