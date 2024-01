Lang Son (VNA) - Un complexe d’installations commerciales, touristiques, financières, bancaires et technologiques d’une valeur totale de plus de 350 millions de dollars devrait être construit à proximité du poste-frontière de Tân Thanh, dans la province de Lang Son (Nord).

Signature du contrat de coopération entre la compagnie par actions d’investissement Thang Long et le groupe chinois Lirui, à Lang Son, le 26 janvier. Photo : baolangson.vn

La compagnie par actions d’investissement Thang Long et le groupe chinois Lirui ont signé vendredi 26 janvier à Lang Son un contrat de coopération pour ce projet, qui devrait être un modèle du genre le long de la frontière entre le Vietnam et la Chine.Le président du groupe Lirui, Liang Zhong, a fait savoir que son entreprise était la plus importante dans le secteur de l’exploitation des postes-frontières en Chine.Ce contrat vise à utiliser les expériences ainsi que les avantages financiers et technologiques de Lirui pour transformer les postes-frontières de Tân Thanh et Coc Nam du Vietnam en postes-frontières intelligentes et modernes pour la distribution de produits agricoles et de produits mécaniques et électroniques, et en une zone importante de coopération industrielle entre les deux pays, a-t-il déclaré.Le directeur général de la compagnie par actions d’investissement Thang Long, Nguyên Xuân Tiên, a exprimé son espoir que les deux entreprises continueront à recevoir l’aide des autorités de Lang Son afin que leur projet soit réalisé rapidement et efficacement.Il a appelé à la mise en place d’un mécanisme spécial pour aider à tirer parti des avantages particuliers du poste-frontière de Tân Thanh. – VNA