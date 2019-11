Photo d'illustration : 4dcomputers

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le géant technologique indien Hindustan Computers Limited (HCL) est récemment venu à Ho Chi Minh-Ville pour proposer d’investir dans un centre de technologie de l’information (TI), avec l’intention d’employer 10.000 ingénieurs ces cinq prochaines années. L'investissement total est d'environ 650 millions de dollars.



Lors d'une réunion avec les dirigeants municipaux, Sanjay Gupta, vice-président et chef de la stratégie du réseau opérationnel de HCL, a déclaré que son groupe avait étudié la macroéconomie vietnamienne ainsi que les politiques ouvertes, reconnaissant que le Vietnam dispose de nombreuses conditions favorables pour que HCL mette en œuvre son plan d'expansion des investissements étrangers.



Selon Sanjay Gupta, Ho Chi Minh-Ville est un centre d’éducation et de formation offrant de nombreux avantages en termes de ressources humaines. C’est l’un des facteurs les plus importants qui a permis la décision du groupe d’investir dans la mégapole du Sud.



HCL ambitionne d’utiliser les ressources humaines du Vietnam pour développer des services TI. L'Inde est actuellement le plus grand marché d’externalisation de logiciels au monde. L’Inde a été une leçon pour le Vietnam en matière de développement de services d’externalisation de logiciels.



Sanjay Gupta a également déclaré que la raison pour laquelle HCL avait choisi Ho Chi Minh-Ville n'était pas due à des bas coûts de main-d'œuvre mais au potentiel du marché. "Le développement du marché des technologies avec une équipe de jeunes ingénieurs vietnamiens représente un potentiel considérable", a-t-il souligné.