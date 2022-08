Hanoi, 18 août (VNA) – L’Agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a arrêté jeudi 18 août Nguyên Tiên Thân, un fonctionnaire du Département des relations internationales de l’Office du gouvernement, pour enquêter sur l’acte de "réception de pots-de-vin" en vertu de l’article 354 du Code pénal.

Nguyên Tiên Thân. Photo: VNA

Le même jour, l’agence a engagé une poursuite pénale contre Nguyên Tiên Thân, né en 1980, et a perquisionné son domicile et son lieu de travailL'arrestation est liée à l’affaire de "versement, de réception de pots-de-vin et d’ escroquerie" survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, à Hanoi et dans d’autres provinces et villes.Une enquête plus approfondie sur l’affaire suit son cours. – VNA