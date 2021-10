Hanoi (VNA) – Le film "If wood could cry, it would cry blood"de la réalisatrice vietnamienne Nguyen Phan Linh Dan a remporté le prix Asian Project Market au Festival international du film de Busan 2021.

La réalisatrice vietnamienne Nguyen Phan Linh Dan. Photo: VOV



Le prix, qui s’appelle ArteKino International Award, est d’une valeur de 6.000 euros. Le prix est décerné par CineMart, une société cinématographique de la République tchèque, et Arte France, une société de production cinématographique, pour apporter un soutien financier à des projets de film.

De plus, les films lauréats seront diffusés sur le site d’ArteKino Festival - le festival du film européen - qui se déroulera du 1er au 31 décembre.



Cette année, le Vietnam a deux représentants sur 25 films participant à l’Asian Project Market (APM) du Festival international du film de Busan (Corée du Sud) que sont "Memento Mori: Water" et "If wood could cry, it would cry blood".



Selon l’annonce de l’APM, "If wood could cry, it would cry blood" est une adaptation cinématographique du roman autobiographique The Knife Thrower, de l’écrivain et comédien vietnamien Mac Can.



L’Asian Project Market est toujours considéré comme un tremplin pour les films artistiques et films indépendants, car il aide à connecter producteurs, investisseurs et éditeurs avec les cinéastes de la région Asie. – CPV/VNA