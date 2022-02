Le Festival international du film de Berlin (Berlinale) commence le 10 février à Berlinale Palast, à Berlin, en Allemagne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le film vietnamien "Miên ky uc", connu sous le nom de Memoryland en anglais, concourra dans la catégorie "Forum" lors du Festival international du film de Berlin (Berlinale) qui commence le 10 février à Berlinale Palast, à Berlin, en Allemagne.

Memoryland, réalisé par Bùi Kim Quy, présente la culture et le mode de vie traditionnels vietnamiens conservés par les villageois du Nord. L'amour, la vie et la mort sont explorés à travers les yeux des agriculteurs locaux.



Une scène dans le film " Miên ky uc " réalisé par Bùi Kim Quy. Photo : Rainbow

Après une édition virtuelle en raison de la crise sanitaire, la 72e édition du Festival international du film de Berlin est de retour en présentiel du 10 au 20 février, avec un protocole sanitaire strict. Lors du festival, les 18 films de 15 pays seront en lice pour les Ours d’or et d’argent.

Outre les huit prix des Ours d’or et d’argent, la Berlinale distinguera l’actrice française Isabelle Huppert pour l’ensemble de sa carrière.

Crée depuis 1951, la Berlinale, le festival du film international à Berlin, est l'un des grands festivals internationaux de cinéma aux côtés de ceux de Cannes et de Venise. Chaque année, plus de 400 films sont présentés aux spectateurs. Avec plus de 330 000 billets vendus, la Berlinale n’est pas uniquement un rendez-vous de l’industrie cinématographique. Elle bénéficie - et de loin - du public le plus nombreux du monde. -VNA