Taste.

Un scène du film

Hanoï (VNA) – "Taste", le premier film du réalisateur vietnamien Le Bao, est le seul représentant du Vietnam participant au 71e Festival international du Film de Berlin (Berlinale 2021).

Etant un fruit de coopération entre le Vietnam, Singapour, la France, la Thaïlande et l’Allemagne, "Taste" est en compétition aux côtés des 12 autres dans la catégorie "Encounters" consacrée aux nouvelles formes. Le jury choisira trois prix principaux : Meilleur film, meilleur réalisateur et Prix spécial.

"Taste" se déroule dans les bidonvilles de Ho Chi Minh-Ville, mais le film est centré sur un Nigérian qui est un footballeur blessé qui a laissé son jeune fils chez lui au Nigéria pour travailler au Vietnam. A la fin de son contrat, il déménage et cohabite avec quatre femmes vietnamiennes qu'il connaît grâce à son travail de barbier. Le film met l’accent sur des questions sur l'isolement et les besoins de tendresse et de beauté.

Auparavant, le film a reçu le prix "Most Promising Project" (Projet le plus prometteur) lors de la cérémonie de remise des "Silver Screen Awards" (Prix de l'écran d'argent) à Singapour.

En raison de la pandémie de COVID-19, le Berlinale 2021 se déroule en deux étapes. Du 1er au 5 mars aura lieu le marché "virtuel", avec la programmation de films en ligne, réservé aux professionnels ainsi qu’à la presse. Dans une deuxième étape intitulée "Berlinale Summer Special", du 9 au 20 juin, sont annoncées des projections publiques, à l’issue desquelles le jury prévoit de dévoiler le palmarès. -VNA