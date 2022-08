La cérémonie d'ouverture du festival "Bonjour Vietnam - Namaste Vietnam Festival 2022" à Hô Chi Minh-Ville, le 13 août. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le festival "Bonjour Vietnam - Namaste Vietnam Festival 2022" joue un rôle important dans les échanges culturels et commerciaux entre le Vietnam et l'Inde, a déclaré l'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Pranay Verma, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, le 13 août à Hô Chi Minh-Ville (Sud).



Il s'agit d'une activité marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (7 janvier), qui se déroule simultanément dans la province de Khanh Hoa (Centre) du 12 au 21 août afin de promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce, l'investissement, les technologies, le tourisme et la santé, a-t-il partagé.



L'ambassadeur a déclaré que le festival était l'une des politiques vers l'Est de l'Inde, dans laquelle le Vietnam joue un rôle très important.



Trân Phuoc Anh, directeur du Département des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son espoir que le festival contribuerait à intensifier les relations diplomatiques entre les localités des deux pays et à élever les liens bilatéraux à un nouveau niveau.



Il a également rappelé la solidarité entre les deux nations pendant les deux années de la pandémie de COVID-19. -VNA