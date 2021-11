L'ancien secrétaire général de l'Association d'amitié Japon-Vietnam Ryokichi Motoyoshi. Photo : VNA

Dans une interview accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Informations à Tokyo à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon du 22 au 25 novembre, Ryokichi Motoyoshi a déclaré que la fourniture par le Japon d'un grand nombre de vaccins contre le COVID-19 pour le Vietnam manifeste l'amitié entre les deux pays.Concernant la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon cette fois, Ryokichi Motoyoshi a déclaré que Nguyen Minh Chinh connaissait bien les politiciens et les parlementaires japon ais lorsqu'il assumait le rôle de président du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Japon.L'année dernière, Yoshihide Suga, le prédécesseur de l'actuel Premier ministre Fumio Kishida, a choisi le Vietnam comme première destination pour sa visite à l'étranger après son entrée en fonction. Cette fois, le Premier ministre Pham Minh Chinh est le premier dirigeant étranger à se rendre au Japon après l'entrée en fonction du Premier ministre Fumio Kishida. Cela reflète clairement la bonne et de plus en plus étroite amitié entre le Vietnam et le Japon, a souligné Ryokichi Motoyoshi.De plus, la visite de Pham Minh Chinh intervient alors que le Japon vient d'assouplir les mesures de prévention de la pandémie et reprend progressivement ses activités socio-économiques.Par conséquent, Ryokichi Motoyoshi a exprimé sa conviction que les opportunités de coopération entre les deux pays seront encore élargies dans les domaines de l'économie, du commerce et des ressources humaines.- VNA