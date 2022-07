Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - Le site web de l'Académie royale du Cambodge (RAC) vient de publier un article du master Uch Leang, chef adjoint du Département des études Asie-Afrique et Moyen-Orient, de l’Institut des relations internationales du Cambodge, sur la lutte contre la corruption au Vietnam.

L’auteur de l’article intitulé "La campagne de prévention et de lutte contre la corruption et les opportunités d'investissements étrangers au Vietnam" souligne la détermination et les efforts du Parti, de l'Etat et du peuple vietnamiens dans la lutte contre la corruption depuis près d'une décennie.

C’est un témoigne, devant la communauté internationale, de la transparence, de la primauté du droit, des ressources abondantes et de bon système de gouvernance et d’environnement des affaires pour les investisseurs étrangers. Dans l'article, Uch Leang souligne que la campagne anti-corruption à grande échelle au Vietnam progresse régulièrement et fortement.

Selon l'article, le Vietnam a obtenu des résultats remarquables dans la lutte contre la corruption. Ces réalisations positives ont reçu l'appui du peuple, des cadres, des membres du Parti dans tout le pays et ont été reconnues par la communauté internationale.

L'auteur de l'article cite les données du journal en ligne du Parti communiste du Vietnam et de la presse vietnamienne, selon lesquelles au cours des 10 dernières années, des comités du Parti et des commissions du contrôle à tous les niveaux ont sanctionné plus de 2.700 organisations du Parti, près de 168.000 membres du Parti, dont plus de 7.390 membres du Parti ont été traités pour raison de corruption.



L'auteur de l'article estime que les efforts anti-corruption ci-dessus constituent une préparation du Vietnam pour accueillir des investisseurs étrangers, grâce auxquels le Vietnam créera un environnement commercial exempt de corruption. -VNA