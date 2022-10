Photo d'illustration. Source: VNA



Sydney (VNA) – Le professeur associé, docteur Chu Hoang Long de l’Université nationale australienne est optimiste sur les perspectives de l’économie vietnamienne.

Il s’est déclaré convaincu que que le gouvernement vietnamien continuerait à valoriser les résultats obtenus pour créer une dynamique permettant à l'économie de se développer davantage dans les temps à venir.

Avec la dynamique de reprise au cours des 9 premiers mois de 2022 et les décisions du gouvernement, les perspectives économiques du Vietnam pour les temps à venir seront positives, at-t-il indiqué.

Certaines organisations internationales prévoient le taux de croissance du Vietnam cette année entre 7 et 7,5 % et de 6,7 % en 2023, peut-être même plus. Les secteurs économiques continueront de se redresser grâce à la stabilité des exportations et à la croissance de la consommation intérieure. Le Vietnam devrait également devenir l'un des principaux marchés de consommation du monde au début de la prochaine décennie.

Cependant, cet expert a indiqué certains problèmes que le gouvernement vietnamien doit résoudre comme élimination des obstacles institutionnels pour améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la politique budgétaire, en particulier les programmes d'investissement public, mise en œuvre du programme d'appui à la relance et au développement économiques en accélérant la réalisation des projets d'infrastructure et de technologie numérique.

Le gouvernement doit également mettre en œuvre une politique monétaire prudente, être prêt à faire face à la montée des risques d'inflation, poursuivre la réforme économique, développer des énergies renouvelables, améliorer la qualité de la main-d'œuvre, comme fondement de la stabilité et de la croissance économiques à long terme. -VNA