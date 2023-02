Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh assiste à la remise d'accord de coopération entre le groupe Sembcorp de Singapour et le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à Singapour a été couronnée de succès.



C’est ce qu’a déclaré le professeur associé Vu Minh Khuong de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, relevant de l'Université nationale de Singapour, lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information( VNA) à Singapour sur les résultats de cette visite qui a eu lieu du 8 au 10 février.



La visite a créé une grande confiance pour les entreprises singapouriennes qui ont souhaité venir investir au Vietnam, a-t-il noté.



Selon lui, Singapour est très impressionné de la stratégie du Vietnam en matière d'énergie verte et de garantie de la sécurité énergétique ainsi que de son objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Le Vietnam et Singapour auront d’importants progrès dans le développement durable et l'investissement dans les énergies vertes, a-t-il identifié.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse effectuent une visite officielle à Singapour. Photo : VNA



Vu Minh Khuong est aussi impressionné de l'investissement par le Vietnam dans le développement de l'énergie éolienne pour exporter vers Singapour. Selon lui, le protocole d'accord sur le partenariat de l'économie verte et de l'économie numérique est le fondement des prochaines étapes de développement entre les deux pays. S’agissant de la coopération entre le groupe Sembcorp de Singapour et le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam pour explorer l'énergie éolienne en mer, il a cité que le Vietnam avait un grand potentiel dans ce domaine. Selon les prévisions, avant 2030, le Vietnam pourra exporter 4.000 mégawatts vers Singapour.



