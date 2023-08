Berlin (VNA) - Après trois ans d’entrée en vigueur, l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) a apporté des avantages en favorisant le commerce entre le Vietnam et l’Allemagne, a déclaré l’expert allemand Daniel Müller, directeur régional de l’Association des entreprises allemandes en Asie-Pacifique (OAV).

Le directeur régional de l’Association des entreprises allemandes en Asie-Pacifique (OAV), Daniel Müller. Photo: VNA



Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Daniel Müller a estimé que ce pacte de nouvelle génération a créé des conditions favorables pour le Vietnam dans la concurrence avec d’autres pays d’Asie du Sud-Est sur le marché européen en général et avec l’Allemagne en particulier.La mise en œuvre de l’EVFTA au cours des trois dernières années a donné des résultats positifs, a-t-il déclaré, ajoutant que malgré les restrictions dues à la pandémie de Covid-19, le volume des échanges commerciaux du Vietnam avec l’UE et l’Allemagne a considérablement augmenté et atteint un niveau record.En 2022, selon les données de l’Office fédéral allemand des statistiques, le commerce entre le Vietnam et l’UE s’est élevé à 64,3 milliards d’euros, dont 18,1 milliards d’euros d’échanges entre le Vietnam et l’Allemagne. Le Vietnam a connu un excédent commercial de 38,9 milliards avec l’UE et de 11,3 milliards d’euros avec l’Allemagne.