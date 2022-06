La plage de Hông Vàn, une beauté à couper le souffle. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - En venant au village de Hông Hai, district de Cô Tô, province de Quang Ninh, au Nord, les voyageurs sont ébahis par une superbe plage de sable fin et aux eaux cristallines. Et bien d’autres expériences les attendent.



À environ 7 km du centre du bourg de Cô Tô et située dans le village de Hông Hai, la plage de Hông Vàn, d’une beauté douce et paisible, est le lieu idéal pour s’immerger en pleine nature, contempler la mer et le coucher du soleil. Pas loin de la zone résidentielle animée, cette magnifique plage devient une destination de choix des touristes visitant Cô Tô.



Plusieurs activités sont proposées sur place comme la location de kayak ou encore la plongée sous-marine avec tuba (ou snorkeling) afin d’admirer les récifs coralliens et les poissons colorés qui les peuplent.



Une beauté paisible



En dehors des zones animées et des activités touristiques qu’offre Hông Vàn, la région propose une nature immaculée, vivifiante, dans laquelle il est bon de se perdre pour de véritables moments de détente.



Les visiteurs peuvent également découvrir le village et loger dans des homestay (séjour chez l’habitant). Légèrement en retrait de la plage, les maisons en bois sont conçues à proximité de la nature avec vue sur la mer.



La quasi-totalité des familles du village vivent aujourd’hui du tourisme. Avant de prendre part à cette activité, ils étaient pêcheurs ou agriculteurs. Ils sont donc une source intarissable de connaissances et d’anecdotes au sujet de leur région, ce qui ravit les touristes.



"Auparavant, nous étions pêcheurs, nous avons donc des compétences en natation. Nous avons participé aux cours de formation sur les voyages, organisés par le Service du tourisme de la province de Quang Ninh. Par conséquent, nous faisons le travail de sauvetage ou amenons des touristes lorsqu’ils veulent vivre l’expérience d’une journée de pêcheur", partage Nguyên Van Anh, guide touristique local.



Pham Van Quyên, lui aussi du village de Hông Hai, a eu l’idée de se lancer dans l’accueil des touristes il y a dix ans. Il a planté des milliers d’orchidées dont 40 espèces de Cô Tô. M. Quyên a étudié la culture de ces plantes dans le Sud, expérimenté de nombreuses techniques et accumulé beaucoup d’expérience.



De nombreux touristes se baignent et se promènent pendant la journée sur la plage. Le soir, ils aiment s’asseoir dans son jardin d’orchidées pour siroter une tasse de café et respirer l’air frais de la mer.



M. Quyên a construit un homestay pour accueillir les voyageurs il y a quelques années et propose de les emmener pour admirer les coraux ou à passer une journée en mer tel un pêcheur local.



Si vous aimez le sport, vous pouvez également faire du vélo ou de la marche sur les chemins du village ou le long de la plage.



En face de la plage, les forêts s’épaississent en été, rendant l’atmosphère plus romantique. Le soir, sur la plage, les voyageurs profiteront d’un succulent repas de fruits de mer frais comprenant calamars, crevettes, homards, crabes, maquereaux, limules, etc. -CVN/VNA