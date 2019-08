Une exposition présentant plus de 50 clichés sur la beauté naturelle du Vietnam, ses traditions culturelles et ses patrimoines, a ouvert ses portes le 27 août à Alger. Photo : VNA

Alger (VNA) – Dans le cadre des célébrations du 74e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), l’ambassade du Vietnam en Algérie et le ministère algérien de la Culture ont présenté mardi à Alger le documentaire « Vietnam, le joyau de l’Asie ».

Ce documentaire a été produit par Lotus Films (Algérie) avec l’assistance du Vietnam.

Grâce au talent du réalisateur algérien Samir Lezzoum, le film a retracé de manière vivante la victoire de Dien Bien Phu avec des scènes impressionnantes et émouvantes sur les sacrifices des soldats et civils vietnamiens pendant la résistance contre les troupes françaises. Il présente en outre des acquis du Vietnam en termes de développement socio-économique et d’intégration internationale.

Le documentaire avait été filmé dans plusieurs villes et provinces du Vietnam dont Hanoï, Dien Bien, Son La, Quang Ninh, Ninh Binh et Ho Chi Minh-Ville.

Lors de la cérémonie marquant la présentation de ce film, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Pham Quoc Tru, a affirmé que le documentaire était une illustration vivante de la belle amitié traditionnelle et de la coopération étroite entre l’Algérie et le Vietnam.

Le même jour, l’ambassade du Vietnam en Algérie a organisé une exposition photographique présentant plus de 50 clichés sur la beauté naturelle du Vietnam, ses traditions culturelles et gastronomiques, ses patrimoines…-VNA