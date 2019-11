Hanoi, 14 novembre (VNA) – Le général de corps d'armée Phan Van Giang, chef d'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense a reçu le 14 novembre à Hanoi le Commandant en chef adjoint des Forces armées royales du Cambodge et Commandant de la Force aérienne, le général Soeung Somnang.

Le général de corps d'armée Phan Van Giang, chef d'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense (droite) et le Commandant en chef adjoint des Forces armées royales du Cambodge et Commandant de la Force aérienne , le général Soeung Somnang. Photo : VNA

Le général Phan Van Giang a déclaré que depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales il y a 52 ans, les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Cambodge ont continué à se développer dans de nombreux domaines.

Il a hautement apprécié les résultats de la coopération entre l'armée de l'air royale cambodgienne et l'Armée de l'air de l’Armée populaire du Vietnam au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne la formation d'officiers militaires cambodgiens à l'Académie de l’armée de l’air et de la défense anti-aérienne et au Collège des officiers de l'armée de l'air au Vietnam, ce qui contribue au renforcement de la solidarité entre les armées et les forces aériennes des deux pays.

Le général Soeung Somnang a souligné que le gouvernement, l'armée et le peuple cambodgiens se souvenaient toujours de l'appui fourni par le gouvernement, l'armée et le peuple vietnamiens dans l’œuvre de la libération et de l'unification nationales d'hier ainsi que du développement national d’aujourd’hui.

Il a souhaité que le ministère vietnamien de la Défense continue d’aider le Cambodge dans les domaines de la formation du personnel, de la protection et de la gestion de l’espace aérien.- VNA