Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Inde de Ho Chi Minh-Ville, l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) ont organisé le 21 mars à Ho Chi Minh-Ville un colloque sur les relations Vietnam-Inde , afin de chercher des mesures pour dynamiser les relations entre les deux pays.

Les participants ont discuté des potentiels, des ressources et des forces du Vietnam et de l'Inde dans le processus de développement de chacun, ainsi que des orientations et des opportunités d'intensifier la coopération dans les temps à venir.



Le professeur agrégé, le Dr Tran Nam Tien de l'Université des sciences sociales et humaines (Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville) a déclaré que depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1972 jusqu'à celui de leur partenariat stratégique intégral en 2016, les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays n'avaient cessé de se consolider et de se développer, créant une forte impulsion pour la coopération dans divers domaines.



Les relations ont été fondées par le Président Ho Chi Minh et le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru, puis cultivées par les générations de dirigeants des deux pays à travers l'échange de délégations de haut niveau et d'engagements à se soutenir au sein des forums multilatéraux et internationaux.



Selon la chercheuse Dong Thi Thuy Linh de l'Institut pour les études indiennes et sud-ouest-asiatiques du VASS, les relations commerciales et d'investissements sont considérées comme les piliers des relations entre les deux pays et n'ont cessé de croître au cours de la dernière décennie.



Fin 2021, le commerce bilatéral a atteint 13,2 milliards de dollars et visera à porter à 20 milliards de dollars ces prochaines années. L'Inde est le 27e investisseur étranger sur les 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec plus de 300 projets et un capital d'investissement total enregistré de près d'un milliard de dollars.-VNA