La Famille Nhi Thang dans le clip vidéo.

Hanoï (VNA) – L’Office national du tourisme japonais (Japan National Tourism Organization – JNTO) a annoncé le 14 février le lancement d’un clip vidéo musical présentant la culture, le tourisme et la gastronomie du Japon.



On y voit la "Famille Nhi Thang" comprenant la célèbre chanteuse Dong Nhi, l’homme d’affaires Ong Cao Thang et leur fille Winnie, lors d’une visite au Japon pour découvrir des traits culturels uniques, des sites magnifiques et déguster des plats emblématiques du pays du Soleil-Levant.



Cette vidéo est disponible à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=iR7smKYxmZE.



Son lancement s'inscrit dans le cadre d’une campagne de promotion du tourisme japonais à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (1973 -2023). La "Famille Nhi Thang" est ambassadrice de cette campagne.



Selon le JNTO, environ 28.200 Vietnamiens ont voyagé au Japon en décembre 2022, soit une baisse de 7,9 % par rapport à la même période en 2019. Pour toute l’année dernière, ce chiffre a été de plus de 284.000 arrivées et le Vietnam a affiché la plus forte baisse du nombre de touristes au Japon.–VNA