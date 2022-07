Un clip vidéo intitulé "Viêt Nam: Di dê yêu! – Wonders of Vietnam" (Vietnam : Voyager pour aimer ! - Merveilles du Vietnam) a été lancé le 9 juillet. Il présente au public l'image d'un Vietnam brillant avec ses merveilles naturelles et culturelles, promettant d'apporter des expériences impressionnantes et inoubliables aux visiteurs.

Le clip vidéo de 91 secondes dévoile la beauté parfaite des grandes merveilles du Vietnam, notamment la cascade de Ban Giôc, le complexe paysager de Tràng An, l’ancienne capitale de Huê, l’ancienne ville de Hôi An, la sanctuaire de My Son, l’île de Phu Quôc … Les images d'une grande beauté promeuvent un tourisme vietnamien vivant et attrayant./.