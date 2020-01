Prague, 6 janvier (VNA) - De jeunes scientifiques, diplômés et étudiants vietnamiens étudiant et travaillant en République tchèque se sont réunis lors d'un atelier de recherche scientifique qui s'est tenu le 4 janvier à l'Université Charles de Prague.

Organisé conjointement par l'Association des étudiants vietnamiens et l'Association des jeunes et étudiants vietnamiens en République tchèque, l'événement a attiré plus de 40 participants des universités et instituts de recherche tchèques.



Lors de l'événement, des conférenciers - chercheurs postdoctoraux et diplômés vietnamiens - ont présenté leurs recherches dans différents domaines tels que les technologies de l'information, les mathématiques appliquées, la biologie, la chimie et l'économie.



S'adressant à l'atelier, Tran Vinh Bac, conseiller de l'ambassade du Vietnam en République tchèque, a hautement apprécié le rôle joué par les deux associations dans l'organisation d'activités visant à renforcer l'unité et le soutien mutuel entre les étudiants et les diplômés vietnamiens qui étudient et travaillent dans le pays.



Il a déclaré que l'ambassade soutient toujours les jeunes intellectuels en République tchèque pour continuer à renforcer les liens entre eux et avec les instituts de recherche locaux, contribuant ainsi à favoriser l'amitié entre les deux pays.



Martin Kuthan, conférencier de l'Université Charles, a déclaré que l'événement offrait aux participants une bonne occasion de partager leurs connaissances et leur expérience, favorisant ainsi une passion pour la recherche scientifique chez les jeunes.



Le même jour, l'Association des étudiants vietnamiens en République tchèque a convoqué son cinquième congrès pour le mandat 2020-2022.



Créée en 2018, l'association compte aujourd'hui plus de 100 membres. Elle contribue activement à promouvoir l'échange et la solidarité entre les étudiants et les jeunes en République tchèque.-VNA