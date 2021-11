Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a condamné le 6 novembre Nguyen Duy Linh, ancien directeur général adjoint du Département général des renseignements du ministère de la Sécurité publique, à 14 ans de prison pour avoir reçu un pot-de-vin.

Nguyen Duy Linh, absent au tribunal pour des raisons de santé, a été accusé d'avoir reçu 5 milliards de dongs (220.000 dollars) de Phan Van Anh Vu, ex-président du conseil d'administration de la compagnie par actions de construction Bac Nam 79.

Selon l'acte d'accusation, à la mi-2017, Phan Van Anh Vu faisait l'objet d'une enquête pour violations dans une affaire de divulgation intentionnelle de secrets d'État, ainsi que d'autres actes illégaux liés à l'achat, la vente et le transfert de maisons et de terrains publiques dans la ville centrale de Da Nang et d'autres localités.

Phan Van Anh Vu a essayé de contacter Nguyen Duy Linh via Ho Huu Hoa pour obtenir de l'aide et des informations relatives aux cas. Plus tard, Vu s'est enfui à Singapour après avoir été informé par Nguyen Duy Linh qu'il pouvait être détenu et poursuivi.

Les enquêteurs ont découvert que Linh avait reçu un pot-de-vin de 5 milliards de dongs Phan Van Anh Vu via Ho Huu Hoa.

En conséquence, Phan Van Anh Vu a écopé de 7 ans et 6 mois de prison ferme pour “corruption active”, portant sa peine totale à 30 ans de prison. Pendant ce temps, Ho Huu Hoa a reçu une peine de prison de 2 ans 7 mois 25 jours pour “intermédiaire de corruption”. Cependant, Ho Huu Hoa avait fini de purger sa peine de prison alors qu’elle commençait le 12 mars 2019. Le tribunal a donc annoncé sa libération lors du procès.

En outre, le jury a également ordonné à Nguyen Duy Linh de verser 5 milliards de dongs au fonds public. Le jury a noté que Linh avait payé ce montant le 5 novembre.

Le jury a estimé que les actes des accusés étaient particulièrement graves, causent une mauvaise opinion dans la société et qu'ils devaient être sévèrement punis pour dissuader d'autres actes de corruption similaires.-VNA