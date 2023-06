Tel Aviv (VNA) - La "diplomatie du bambou" du Parti communiste du Vietnam (PCV) est une bonne politique pour l’intérêt du peuple vietnamien, a déclaré le président de l’Association d’amitié Israël-Vietnam, Amikam Levy.

Les participants posent pour une photo de groupe lors d'une cérémonie de création de l'Association d'amitié Israël-Vietnam, le 22 janvier 2023. Photo : VNA

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Tel Aviv, Amikam Levy, qui a été ambassadeur d’Israël au Vietnam de 2001 à 2003, a décrit la "diplomatie du bambou" comme une excellente initiative, un style de leadership et un engagement.Venu dans de nombreuses localités du Vietnam, y compris dans les zones rurales, je connaît très bien le bambou, a-t-il déclaré.Amikam Levy a exprimé son admiration pour la combinaison de "diplomatie" et de "bambou", et a considéré cela comme une combinaison intelligente car l’arbre est toujours flexible, forte et très communautaire.Il n’est pas facile de mener à bien la politique de "diplomatie du bambou" car la mise en œuvre peut rencontrer de nombreux obstacles et nécessite un sens élevé des responsabilités, a-t-il estimé, croyant que le Vietnam pourrait bientôt surmonter ces obstacles.Amikam Levy a ajouté qu’il était impressionné par le rôle de leadership du PCV dans les réalisations socio-économiques du Vietnam, et que le pays a choisi la bonne direction, a un leadership fort et a également montré ses aspirations et ses engagements clairs.Il a soutenu que les dirigeants vietnamiens sont visionnaires et ont fait preuve de dévouement pour l’intérêt du peuple, et qu’Israël peut apprendre beaucoup du Vietnam et a aussi beaucoup de choses à apporter au Vietnam.Parlant des relations israélo-vietnamiennes, Amikam Levy a déclaré que les deux pays partagent une similitude dans l’histoire lorsqu’ils ont tous deux lutté pour l’indépendance, ainsi que des affinités dans les valeurs fondamentales, la forte volonté et les engagements à apporter la sécurité et la prospérité à leur peuple.Les relations bilatérales sont florissantes, a-t-il poursuivi, suggérant que pour renforcer la compréhension mutuelle entre leurs peuples, les deux pays devraient organiser davantage d’événements et de discussions, notamment sur la culture, apprendre les uns des autres et ne jamais cesser de travailler pour rechercher des mesures visant à renforcer leurs liens.D’ici fin 2023, de nombreuses activités impressionnantes et significatives auront lieu pour marquer le 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, a-t-il encore indiqué. – VNA