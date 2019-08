Mercredi soir, le triplex audiovisuel «Un amour immense» en l’honneur du Président Hô Chi Minh a relié Hanoï, Nghê An et Hô Chi Minh-Ville. Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Mercredi soir, le triplex audiovisuel «Un amour immense» en l’honneur du Président Hô Chi Minh a relié Hanoï, Nghê An et Hô Chi Minh-Ville.



Réalisé par la Voix du Vietnam (VOV) en collaboration avec les Comités populaires de Nghê An et de Hô Chi Minh-Ville, le programme eu lieu simultanément au théâtre de la VOV à Hanoï, au site historique de Kim Liên dans la province de Nghê An et au port de Nhà Rông à Hô Chi Minh-Ville.



Parmi les personnalités politiques présentes à Hanoï figuraient Trân Quôc Vuong, permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam ; Nguyên Van Binh, chef de la Commission économique du Comité central du Parti, et Vuong Dinh Huê, vice-Premier ministre.



Le spectacle comprenait des chansons, des danses et une pièce de théâtre en l’honneur du Président Hô Chi Minh, qui s’est éteint il y a 50 ans après avoir consacré toute sa vie à la libération nationale et à l’édification du Parti.



Le programme a été dirigé en personne par Nguyễn Thế Kỷ, membre du Comité central du Parti et président de la Voix du Vietnam, avec la participation de plus de 200 artistes et acteurs du théâtre de la VOV. -VOV/VNA