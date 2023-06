Photo d'illustration : doingoaituyenquang.gov.vn



Tuyen Quang (VNA) - L'Office général des statistiques a organisé le 29 juin une conférence en ligne pour rendre publics les statistiques de la situation socio-économique au cours des six premiers mois de 2023 de 63 villes et provinces du pays.

Dans le contexte plein de difficultés économiques, la province de Tuyen Quang a pris de nombreuses solutions pour maintenir la dynamique de croissance et a obtenu de nombreux résultats positifs par rapport aux autres provinces de la région montagneuse du Nord. Le taux de croissance du PIBR (Produit intérieur brut régional) au cours des six premiers mois de 2023 a augmenté de 7,55 %, contribuant à faire classer Tuyen Quang à la 13e place dans le pays, 2e parmi 14 provinces des régions littorales et montagneuses du Nord et 1er dans 11 provinces montagneuses du Nord. Le secteur agricole et forestier a augmenté de 4,64% ; le secteur industriel a été en hausse de 10,87 % ; et le secteur des services a accru de 7,35 %.

En général, au cours des six premiers mois de 2023, des secteurs tels que l'industrie, la construction et les services ont continué de contribuer principalement à la croissance du PIBR de l'ensemble de la province, ce qui prouve que la structure économique de la province a connu de bons changements, avec des résultats remarquables.

Pour atteindre l'objectif, s'efforcer d'augmenter le PIBR de 9,0 % par rapport à 2022, la province de Tuyen Quang continuera de mobiliser et d'investir des ressources dans la construction d'infrastructures dans les parcs industriels et les clusters industrielles, d’attirer les investisseurs pour le secteur industriel, notamment les industries de soutien et les industries de transformation. Dans le même temps, la province met en œuvre de manière drastique la transformation numérique dans tous les domaines, en privilégiant les investissements dans les infrastructures et les plateformes numériques...

La province continue également à promouvoir la restructuration du secteur agricole en relation avec le développement de la production agricole, sylvicole et aquatique et la construction de la Nouvelle ruralité ; à appliquer les avancées technologiques dans la production pour augmenter la valeur ajoutée ; à se développer durablement et à améliorer progressivement les revenus et le niveau de vie des populations. Parallèlement, Tuyen Quang se concentre sur la mise en œuvre de solutions synchrones pour transformer le tourisme en un secteur économique important de la province, attirant les touristes dans ses localités...

En 2023, la province de Tuyen Quang s'efforce d'augmenter son Produit intérieur brut de 9,0 % par rapport à celui de 2022 ; de porter le PIBR par habitant à 55,7 millions de dongs/personne/an ; d’accroître de 9% la valeur de la production des services, de 15% la valeur de la production industrielle, de 4,6 % la valeur de la production de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture, rapport aux valeur de 2022. - VNA