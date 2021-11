Photo: VNA



Can Tho (VNA) - La société par actions d'agriculture de high-tech Trung An, dans la ville de Can Tho, vient de remporter une adjudication d'exportation de 15.000 tonnes de riz en République de Corée, a informé le 17 novembre son directeur général Pham Thai Binh.

Il s'agit de riz à 100% de brisures utilisé comme matières premières pour la production de bière avec un prix d'offre gagnante de 369 dollars la tonne (prix FOB). C'est un prix assez élevé par rapport à d'autres marchés, a-t-il ajouté. Ce lot de riz devra être livré au port de Gwangyang entre mars et juin 2022.

En 2021, la République de Corée a accordé au Vietnam un quota de plus de 50.000 tonnes de riz. Lors du récent appel d'offre tenu le 14 mai, ce pays a importé 23.222 tonnes du Vietnam dans laquelle Trung An a remporté l'offre pour 22.222 tonnes.

Depuis début 2021, la société par actions d'agriculture high-tech Trung An a remporté des appels d'offres pour l'exportation au total de 48.763 tonnes de riz de toutes sortes vers le marché sud-coréen, représentant 83 % du volume total que la Corée du Sud réserve au riz vietnamien. -VNA