La ville de Da Nang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L’édition sud-est asiatique du magazine Travel & Leisure vient de publier son prix Asia’s Best Awards 2022 des meilleures destinations touristiques dans la région.



Réalisée à partir d’un vote par des lecteurs à travers le monde, entre janvier et avril dernier, la liste des meilleures villes sud-est asiatiques en comprend 10, dont 3 du Vietnam.

Hanoï, capitale du Vietnam. Photo : VNA



Trois villes vietnamiennes figurent dans la liste des 10 meilleures villes d'Asie du Sud-Est (Best cities in Southeast Asia). Da Nang se trouve à la troisième place, Hanoï à la cinquième et Hô Chi Minh-Ville à la huitième place. Bangkok de Thaïlande tient la tête du classement.

Phu Quoc et Con Dao figurent sur la liste des 10 meilleures îles d'Asie du Sud-Est (Best island in Southeast Asia). Phu Quoc s'est classé quatrième tandis que Con Dao, 10e.

A Phu Quoc. Photo : VNA



Au Vietnam, Asia’s Best Awards 2022 a également publié la liste des 10 meilleurs restaurants, hôtels, bars, pizzerias ainsi que les hôtels avec les plus belles piscines, les sites avec les plus belles plages et les meilleurs hôtels situés dans des villes.





«Le Vietnam se développe sans cesse. Les touristes étrangers entrant sur le territoire n’ont plus besoin de contrôle épidémiologique ni de test Covid-19 ni de quarantaine», écrit Travel & Leisure qui recommande aux touristes de ne pas manquer de déguster le "pho" et le café au lait glacé vietnamiens. -VNA