Hanoï (VNA) – Quacquarelli Symonds (QS), un organisme britannique spécialisé dans l'éducation, a publié le 4 mars son Classement mondial des universités par discipline en 2020 (QS World University Rankings by Subject 2020).

Le Vietnam compte dans ce classement cinq disciplines enseignées dans trois établissements d'enseignement supérieur.

L’Université nationale de Hanoï compte trois disciplines classées dans la liste. Sa discipline des Mathématiques figure pour la première fois dans ce classement, classée entre les 401e et 450e places mondiales. Celles de la Physique et de l'Astronomie, de l’Informatique et du Système d'information, sont classées respectivement aux rangs 551e - 600e, 501e- 550e.

La matière Informatique et Système d'information de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville figure dans le groupe allant de la 551e à la 600e places.

Quatre branches de formation de l'Université des sciences et technologies de Hanoï que sont l’Ingénierie électrique et l’Électronique, l’Ingénierie mécanique, aéronautique et de la fabrication, l’Informatique et le Système d'information, et les Mathématiques, figurent entre les 400 et 500e places.

Le classement de cette année a été effectué auprès de 1.368 universités de 158 pays.

Ce classement évalue les universités en se basant sur les indicateurs suivants : réputation académique, réputation auprès des employeurs, nombre de citations dans les revues de recherche et H-index, indicateur unique qui tient compte de la productivité (nombre d'articles publiés) et de l'impact (nombre de citations reçues) d'un chercheur.-VNA