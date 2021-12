Le film "The Men Who Wait" (Les hommes qui attendent) du réalisateur Truong Minh Quy a reçu le prix du meilleur court métrage d'Asie du Sud-Est. Ce film décrit les aspirations et la solitude d'hommes marginalisés et abandonnés, perdus dans l'attente et la nostalgie.

"Grandma's Broken Leg" (La jambe cassée de grand-mère) de Huynh Cong Nho a reçu le prix du jury des Jeunes. Et "Daughter of the Mountain God" "Fille du dieu de la montagne" du réalisateur Pham Hoang Minh Thy, celui du prix Fellowship.

Fondé en 1987, ce festival cinématographique annuel est l'un des plus importants d'Asie. Outre les projections de longs et courts métrages en compétition, des activités liées à l'industrie cinématographique telles que expositions, ateliers et séminaires font également partie du programme officiel./.