Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l'Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth (gauche) et le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, Chea Chanto coprésident la 8e réunion conjointe des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN. Photo:Khmertimes

Phnom Penh (VNA) - La coopération financière de l'ASEAN a défini trois priorités, à savoir la reprise, la résilience et la solidarité.

Ces priorités ont été soulignées dans un communiqué de presse sur la 26e réunion des ministres des finances de l'ASEAN, la 8e réunion conjointe des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ASEAN et les réunions connexes.

Les réunions des 7 et 8 avril ont été coprésidées par le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l'Économie et des Finances, Aun Pornmoniroth et le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge (NBC), Chea Chanto.

Dans le cadre des priorités fixées, en tant que président de l'ASEAN pour 2022, le Cambodge accordera une attention particulière au renforcement de la coopération entre les membres de l'ASEAN pour promouvoir la facilitation du commerce et des investissements, approfondir l'intégration financière de l'ASEAN avec les partenaires, accélérer la mise en œuvre des systèmes régionaux de paiement transfrontaliers et la promotion d'un financement durable afin de mobiliser des fonds supplémentaires pour la reprise économique.

Tout en notant la croissance de l'économie mondiale à 4,4 % (prévue par le FMI) et celle de l'ASEAN à 5,1 % (prévue par AMRO) en 2022, les ministres des finances et les gouverneurs de l'ASEAN ont également discuté des risques sous-jacents.

Des représentants du Conseil commercial de l'ASEAN, du Conseil commercial US-ASEAN et du Conseil commercial de l'Union européenne, et des institutions financières telles que la Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB) et le Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN (AMRO) ont également participé aux réunions. -VNA