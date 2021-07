Une représentante de l’UNICEF au Vietnam reçoit un lot de vaccin arrivé à l'aéroport international de Noi Bai (Hanoï) le 10 juillet. Photo : UNICEF Vietnam

Hanoï (VNA) – Selon les prévisions, trois millions de doses du vaccin Moderna fournies par les États-Unis au Vietnam via le Mécanisme COVAX arriveront au Vietnam le 25 juillet.



C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique organisée en ligne le 22 juillet.



Elle a affirmé que ces derniers temps, la « diplomatie vaccinale » avait été mise en œuvre de manière très drastique et urgente avec la direction et la participation directe des dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, ainsi qu’avec les efforts de nombreux ministères et secteurs, dans le but qu’environ 70% de la population vietnamienne soit vaccinée pour atteindre l'immunité collective en 2021.



Selon le ministère de la Santé, à ce jour, des pays, organisations internationales et partenaires se sont engagés à fournir au Vietnam 150 millions de doses de vaccins, a indiqué Le Thi Thu Hang, ajoutant qu’à ce jour, le Vietnam avait reçu plus de 8 millions de doses de vaccins de la part de pays et partenaires, d'organisations internationales.



Les pays et partenaires se sont engagés à continuer à soutenir le Vietnam dans les temps à venir en matière de vaccins, a-t-elle affirmé, avant de faire savoir que par ailleurs, plusieurs pays comme l'Inde, le Royaume-Uni, l'Australie, Cuba et l'Allemagne..., avaient pris des engagements précis sur l'aide, l’octroi de la priorité, la coopération en matière de transfert de technologies au Vietnam. En termes d'équipements, de fournitures médicales et de ressources pour la prévention et le contrôle de l’épidémie, le Vietnam a reçu des soutiens significatifs de l'UNICEF, du Laos, du Cambodge, du Japon, de la République de Corée, de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite..., a-t-elle ajouté.



Parallèlement à la « diplomatie vaccinale », le Vietnam s'est également concentré sur la recherche d'opportunités de coopération, d’étude, de développement et de transfert de technologies pour la production de vaccins, a-t-elle dit, affirmant que le ministère des Affaires étrangères collaborait très étroitement avec le ministère de la Santé sur la possibilité de négocier et de coopérer avec des partenaires potentiels aux États-Unis, au Japon, en Russie, à Cuba, en Israël, au Royaume-Uni et en Allemagne dans le transfert de technologies de production de vaccins ainsi que de médicaments contre le COVID-19.



La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a enfin souligné que le Vietnam remerciait sincèrement les partenaires, les pays et les organisations internationales pour leur assistance opportune et pratique lors de ces derniers temps. -VNA