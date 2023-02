Des équipes de sauvetage vietnamiennes sur place. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les 13 et 14 février, l'ambassade du Vietnam en Turquie et l’ambassade du Vietnam en Iran chargée de Syrie ont transmis les lettres de sympathie et informé l’autorité des deux pays de la décision du gouvernement vietnamien d'accorder 100.000 dollars d’aide à chacune.

L'ambassade du Vietnam en Turquie a également amené l'équipe de secours du ministère de la Défense sur le site d'opération et a livré les marchandises de secours au sous-gouverneur de la province de Hatay. Les autorités des localités du Sud-Est de la Turquie ont exprimé leur gratitude et hautement apprécié la capacité des deux équipes de secours vietnamiennes.

L'ambassade du Vietnam en Iran chargée de Syrie, des représentants de la communauté vietnamienne en Iran ont mobilisé de dons pour soutenir le peuple syrien touché par le tremblement de terre.

Les deux ambassades continueront de suivre de près la situation, de coordonner activement avec les autorités locales et les équipes vietnamiennes pour apporter le plus grand soutien aux opérations de sauvetage.

L’ambassadeur du Vietnam en Turquie Do Son Hai (droite). Photo : VNA

Deux équipes vietnamiennes de sauvetage déploient leurs opérations en Turquie et sont très appréciées par le pays ainsi que les équipes de sauvetage internationales.



C'est la première fois dans l'histoire que le Vietnam envoie des équipes de sauvetage pour aller aussi loin. Dans le passé, le Vietnam est allé aider les pays voisins, géographiquement proches.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Turquie Do Son Hai, en fait, le Vietnam a très bien formé une force de secours. Les pays apprécient non seulement sa capacité, mais aussi sa diligence et ses efforts pendant le sauvetage sur place.

Sa tâche principale est de rechercher des victimes dans les décombres. Le travail de sauvetage est souvent effectué en coordination avec d'autres équipes internationales. Le travail de nettoyage et de déblaiement est en grande partie chargé par la partie turque.

La coordination avec les équipes de secours internationales apportera aux équipes vietnamiennes de grandes leçons, de très bonnes expériences, a-t-il estimé. -VNA