Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUP) au Vietnam a accordé 540.000 dollars pour aider les femmes et les filles à surmonter les conséquences des crues et inondations au Centre.

Des organes compétents vietnamiens, américains et japonais et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ont collaboré le 30 octobre pour rapatrier plus de 350 citoyens vietnamiens.