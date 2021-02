Le tremblement de terre a causé de nombreux dégâts matériels. Photo: Kyodo

Tokyo (VNA) - Un tremblement de terre de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter s'est produit au large des côtes de la province de Fukushima (Japon) dans la nuit du 13 février.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de victimes vietnamiennes dans ce tremblement de terre, a déclaré Lam Thi Thanh Phuong, chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Japon.

Selon elle, l'ambassade du Vietnam au Japon continuera à rester en contact avec les associations vietnamiennes et les autorités japonaises pour mettre à jour les informations sur les Vietnamiens dans la zone touchée, et prendre des mesures pour soutenir et protéger les citoyens dans les cas nécessaires.

Cette catastrophe naturelle n'a pas causé de dommages aux centrales nucléaires et aux systèmes de télécommunications de cette zone. Cependant, le tremblement de terre a provoqué des coupures de courant locales, perturbé la circulation et blessé au moins 80 personnes.

Après le séisme, la compagnie Tokyo Electric Power (TEPCO) a déclaré qu'elle n'avait détecté aucune anomalie dans les réacteurs des centrales nucléaires No1 et 2 de Fukushima. Les principales centrales telles que KDDI, Softbank et Rakuten Mobile n'ont enregistré aucun dommage.

Toutefois, le tremblement de terre a endommagé de nombreux maisons situées proche de l'épicentre, et a provoqué des pannes de courant dans certaines localités des provinces de Miyagi et Fukushima. -VNA