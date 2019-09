Hà Giang (VNA) – Le district de Hoàng Su Phì, dans la province septentrionale de Hà Giang, est célèbre pour ses rizières en amphithéâtres, classées patrimoine national en 2012. La localité mise désormais sur le tourisme communautaire, pour diversifier les moyens de subsistance de la population locale et s’orienter vers le développement durable.

Rizières en gradins de Hoàng Su Phì, échelles vers les cieux. Photo vietravel.com

Les rizières en gradins de Hoàng Su Phì s’étendent sur six communes que sont Ban Luôc, San Sa Hô, Ban Phùng, Hô Thâu, Nâm Ty et Thông Nguyên. Des générations de paysans ont aménagé le paysage, déboisé, creusé des canaux d’irrigation, terrassé les collines en gradins pour y cultiver le riz. Sans doute, leurs terrasses de riz sont le panorama le plus spectaculaire tant les terrasses de riz, «escaliers célestes», semblent s’échapper verts le ciel.

Existant depuis trois siècles, elles contiennent non seulement des valeurs matérielles mais aussi historiques, culturelles et esthétiques.

"Nous assistons régulièrement le comité du Parti et l’administration du district dans la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et l’organisation des fêtes traditionnelles pour promouvoir les richesses culturelles et les potentialités touristiques locales auprès des touristes", a fait savoir Nguyên Viêt Tuân, chef du Bureau de la culture et de l’information de Hoàng Su Phì.

Après la mise en place du modèle d’écolodge du village de Pan Hou, le district de Hoàng Su Phì a réussi à développer le trekking et l’hébergement en famille d’accueil. En particulier, sept villages de la culture communautaire ont été construits dans les communes de Thông Nguyên, Bản Luốc et Hồ Thầu.

"Ma famille a érigé une gîte pour héberger les touristes". Il est vrai que le tourisme aide non seulement à accroître le revenu des gens du coin mais aussi à créer des emplois", a partagé Dang Thi Hà, une habitante du hameau de Thái Bình, commune de Bản Luốc, district de Hoàng Su Phì.

Chaque ethnie minoritaire a sa propre façon de créer et d’entretenir ces rizières. Photo: CVN

"Pour savoir comment attirer les touristes, nous avons beaucoup à apprendre. Nous cherchons à nous instruire nous-mêmes et en même temps suivons des cours de perfectionnement et participons à des visites d’étude dans certaines provinces organisés par l’administration locale", a renchéri Triêu Mui Viên, domicilée dans le hameau de Tân Phong, commune de Hồ Thầu, district de Hoàng Su Phì.

Véritable spectacle pour les yeux, les rizières en gradins de Hoàng Su Phi sont le fruit du labeur de plusieurs générations d’ethnies minoritaires notamment La Chí, Dao Rouge et Nùng. Elles figurent parmi les plus belles du Vietnam, aux côtés des rizières en gradins de Mù Cang Chai et Sa Pa.

"Les paysans qui se lancent dans le tourisme se rendent maîtres des valeurs culturelles et des paysages naturels de leur pays. C’est pourquoi nous souhaitons que le développement touristique procure des avantages aux populations locales ", a indiqué Nguyên Quang Hop, de l’Université d’économie et d’administration des affaires de Thai Nguyên.

Le grand tournant dans le développement économique du district de Hoàng Su Phì a été la reconnaissance en septembre 2012 de ces rizières en tant que vestige national. En 2018, Hoàng Su Phì a accueilli 28.600 touristes, dont plus de 8.000 étrangers. Durant le premier semestre de cette année, les arrivées se sont établies à plus de 19.000, pour une recette de plus de 13 milliards de dôngs. - VNA