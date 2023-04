Les sublimes rizières en terrasse à Mu Cang Chai. Photo: Hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le site Web de voyage Travel Pulse (Canada) présente un aperçu du tourisme vietnamien: de la situation géographique, de la météo, de la monnaie aux destinations et expériences exceptionnelles.

Selon Travel Pulse, le Vietnam est situé en Asie du Sud-Est, à la frontière avec le Laos, le Cambodge et la Chine. Sa population est de plus de 96 millions d'habitants et le pays est célèbre pour sa riche culture et son histoire.

En termes de paysages, le Vietnam peut offrir toutes sortes d'expériences aux touristes avec une nature diversifiée, des forêts luxuriantes et des montagnes vertigineuses au nord, des villes animées et de belles plages au sud. Le Vietnam possède également de riches valeurs historiques, culturelles et culinaires.



Avec ce large éventail d'activités et d'attractions, les voyageurs peuvent facilement trouver des expériences adaptées à leurs goûts et attentes.



Que vous recherchez une aventure, une expérience culturelle ou des vacances reposantes, le Vietnam ne vous décevra pas. Selon Travel Pulse, le Vietnam vous laissera des impressions profondes que vous ne serez pas prêts d'oublier.



Choses importantes à savoir



Selon Travel Pulse, se déplacer au Vietnam est relativement facile. Le Vietnam dispose d'un vaste réseau de transports publics. Vous pouvez vous rendre dans presque toutes les destinations aux quatre coins du pays. Une chose importante à noter est de planifier votre voyage à l'avance car les billets d'avion peuvent s'acheter rapidement.



En termes de monnaie, l'unité monétaire du pays est le dong vietnamien (VND), désigné par "₫". Vous pouvez facilement échanger des devises étrangères dans les banques ou les bureaux de change dans les aéroports, les centres commerciaux et les sites touristiques célèbres. Vous trouverez également des guichets automatiques où les VND peuvent être retirés avec une carte bancaire internationale.



Contrairement à certains autres pays, le pourboire n'est pas obligatoire. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez donner un pourboire, sinon vous n'avez pas à vous en soucier.

En termes de langue, le Vietnam est un pays linguistiquement diversifié, avec des dizaines de langues et de dialectes. La langue officielle (véhiculaire) est le vietnamien et est utilisée par la majorité de la population. Cependant, bien d'autres langues vernaculaires sont encore largement parlées parmi les ethnies minoritaires comme le khmer, le muong ou le cham.



Les visiteurs n'ont pas à s'inquiéter car l'anglais est largement parlé dans de nombreuses villes et destinations touristiques, et est enseigné comme langue étrangère dans la plupart des écoles.



Concernant la météo, le Vietnam a un climat de mousson, avec de fortes précipitations et des températures élevées toute l'année. Le climat varie également selon les régions. Habituellement, la région Nord est froide pendant les mois d'hiver (novembre à avril) et chaude pendant les mois d'été (mai à octobre). En général, le climat au Vietnam peut être divisé en deux saisons bien distinctes: saison sèche (de novembre à avril) et saison des pluies (de mai à octobre).



Pendant la saison sèche, la température reste relativement stable pendant la journée et diminue légèrement la nuit. Pendant la saison des pluies, il faut s'attendre à tout moment à de fortes pluies et parfois des tempêtes.



Préparation au voyage



La meilleure période pour visiter le Vietnam va généralement de novembre à avril, le climat étant plus frais et plus sec. Les températures clémentes sont idéales pour les activités de plein air et les visites touristiques.

Le vieux quartier de Hoi An est riche en valeurs culturelles et en architecture ancienne. Photo: hoiandor



En termes de lieux de séjour et de destinations à explorer, le Vietnam regorge de bonnes adresses et Travel Pulse en a recommandées trois que sont Ho Chi Minh Ville, le vieux quartier de Hoi An et Hanoï.

Pour les voyageurs qui souhaitent explorer une métropole dynamique, Ho Chi Minh-Ville est un excellent choix. Cette ville de plus de 8 millions d'habitants est célèbre pour ses marchés et sa vie nocturne animée. Vous y trouverez une variété de boutiques, de restaurants et de bars alliant à la fois tradition et modernité.

Ensuite, si vous êtes passionné par les valeurs culturelles anciennes, venez à Hoi An, une petite ville ancienne de la province de Quang Nam classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses valeurs architecturales anciennes bien préservées, qui se reflètent dans ses nombreuses vieilles rues, canaux et ponts.



En vous déplaçant vers le Nord, vous arriverez dans la capitale Hanoï, base idéale pour explorer le delta du fleuve Rouge. Hanoï, important centre économique et culturel du pays, est connue pour ses nombreux lacs, son architecture d'influence française et sa vie nocturne animée. Parmi ses nombreuses attractions touristiques incontournables, citons le Temple de la Littérature et le lac Hoan Kiem. -CPV/VNA