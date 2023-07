Hanoi (VNA) – Selon le site Travel Off Path, le Vietnam est célèbre pour ses paysages magnifiques, son littoral incroyablement long et ses villes dynamiques.

Rizières en gradins. Source: cisnet.edu.vn



Lorsqu’on pense à voyager en Asie du Sud-Est, la Thaïlande est souvent l’une des premières destinations qui viennent à l’esprit des voyageurs internationaux. Cependant, si vous souhaitez vous éloigner de la foule, le Vietnam est en train de devenir une destination à explorer.

Selon un rapport de Google Destination Insights, de mars à juin, le Vietnam était la 7e destination la plus recherchée au monde et le seul pays d’Asie du Sud-Est à figurer sur la liste des 20 premières destinations. Le Vietnam est en train de devenir l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Asie du Sud-Est.

Travel Off Path a mis en évidence 3 raisons de faire du Vietnam une destination idéale pour les voyageurs internationaux et a affirmé que ce sont les clés pour aider le secteur touristique vietnamien à s’imposer sur la scène internationale.

Une beauté naturelle préservée

Parce que le Vietnam est une destination touristique émergente et n’a pas encore un grand nombre de touristes comme d’autres pays d’Asie du Sud-Est, de nombreux paysages naturels du Vietnam sont encore très bien préservés.

Selon le journal, le Vietnam possède actuellement de nombreuses destinations qui conservent leur beauté naturelle.

Si dans le Nord du Vietnam se trouve un paysage montagneux accidenté, dans les destinations du Centre et du Sud du Vietnam, les visiteurs trouveront des plages incroyablement belles.

La campagne vietnamienne est également très belle et verte. Le Gouvernement vietnamien parvient actuellement à très bien préserver le patrimoine culturel.

Actuellement, les villes du Vietnam attirent un grand nombre de touristes. Du charme ancien de Hanoi à la magnifique ville de Ha Long, le Vietnam est en train de devenir le nouveau haut lieu touristique de l’Asie. Grâce à toutes ces attractions et plus encore.

Pour ceux qui ont un budget serré, le Vietnam est une destination à visiter. L’Asie du Sud-Est est depuis longtemps une destination de voyage généralement abordable.

La Thaïlande et le Vietnam sont des destinations touristiques avec des prix et des budgets raisonnables.

Et selon le journal, le Vietnam est également considéré comme l’une des meilleures options de destination économique de la région.

L’hébergement, la nourriture et le transport sont tous moins chers au Vietnam qu’en Thaïlande, surtout si vous voyagez dans les zones rurales du pays.

Politique de visa ajustée

À partir du 15 août, le voyage du Vietnam deviendra plus accessible que jamais pour les citoyens de nombreux pays.

La nouvelle réglementation vietnamienne en matière de visas vient d’augmenter la période de séjour temporaire de 15 jours à 45 jours pour les citoyens titulaires de passeports du Danemark, de Finlande, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, de Russie, de la République de Corée et d’Espagne, de Suède et du Royaume-Uni.

La durée de l’e-visa d’entrée a également été prolongée de 30 jours à 90 jours. 80 autres pays - dont les États-Unis - sont désormais éligibles pour entrer dans le pays avec un visa électronique.

À partir du 15 août, l’e-visa permettra également plusieurs entrées au Vietnam, au lieu du système actuel, chaque e-visa n’est éligible que pour une seule entrée.

Cela permettra aux visiteurs internationaux d’aller et venir à leur guise. Ainsi, voyager à destination et en provenance du Vietnam offrira aux visiteurs internationaux une expérience asiatique plus complète.

Focus sur l’objectif de croissance du tourisme

En outre, le gouvernement vietnamien s’attache actuellement à augmenter le nombre de touristes cette année. Initialement, le Vietnam visait à attirer environ 8 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année, mais prévoit maintenant que ce nombre passera probablement à 10 millions de visiteurs d’ici la fin de 2023.

Qu’on le veuille ou non, les tendances des médias sociaux influencent encore grandement le choix des voyageurs. Les destinations vietnamiennes sont actuellement fortement promues sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok. Le nombre d’hôtels dans les grandes villes du Vietnam est également en nette augmentation.

Nous avons remarqué qu’au cours des trois derniers mois, le nombre de clients internationaux séjournant dans le système hôtelier a considérablement augmenté, a déclaré un porte-parole du système hôtelier Fuse Hostels and Travel.

Le Vietnam est désormais le nouveau haut lieu touristique de l’Asie. Jusqu’à présent, la feuille de route de développement touristique du pays est toujours considérée comme assez bonne. Avec une approche aussi efficace, c’est le moment idéal pour les touristes de découvrir le Vietnam. – NDEL/VNA