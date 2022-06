Panneaux solaires de la centrale solaire Gio Thanh 1, province de Quang Tri. Photo: VNA



Londres (VNA) - Le Vietnam est un point lumineux de la transition vers une énergie propre en Asie du Sud-Est, selon un article publié le 4 juin par The Economist sur son site web.



L’auteur indique que l'Asie du Sud-Est fait partie des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique. Pourtant, cette région enfumée ne semble pas intéressée à abandonner les combustibles fossiles. Le Vietnam est un point lumineux.



Au cours des quatre années jusqu’à 2021, la part de l'électricité produite par le solaire au Vietnam est passée de pratiquement rien à près de 11%. L'année dernière, le Vietnam est devenu le 10e producteur mondial d'énergie solaire.



Soulignant l'engagement de son pays envers la transition, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, s'est engagé en novembre 2021 à cesser de construire de nouvelles centrales au charbon et à atteindre zéro émissions nettes d'ici 2050.



Selon l’article, le Vietnam a quadruplé sa capacité éolienne et solaire par rapport à 2019. L'article affirme que cette réalisation extraordinaire est principalement due à la volonté politique et à la dynamique du marché.



Cependant, selon l'auteur, si le Vietnam espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il devra faire plus d'efforts. Selon le cabinet de conseil Dezan Shira, la demande énergétique au Vietnam a augmenté d'environ 10% par an au cours de la dernière décennie.-VNA