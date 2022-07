Quang Nam (VNA) – Accélérer la transformation constitue l’un des enjeux fondamentaux du tourisme d’aujourd’hui et de demain face à la crise du Covid-19. Consciente de l’importance de la numérisation du tourisme, la province de Quang Nam, qui accueille l’Année nationale du tourisme 2022, s’emploie à recourir aux technologies d’information dans l’instauration d’un écosystème touristique vert. Les technologies numériques sont le sésame permettant au secteur touristique provincial de se rétablir rapidement et de retrouver son rythme de croissance.

Depuis le premier avril dernier, les touristes peuvent acheter à l’avance les billets d’entrée électroniques aux sites touristiques. Photo: VOV

Afin d’améliorer la compétitivité de l’industrie touristique du Vietnam dans la période actuelle, l’une des quatre stratégies importantes est de promouvoir la transformation numérique, de développer un tourisme intelligent et d’appliquer des technologies de l’information. Alors que les touristes ont changé leur tendance et leur méthode de recherche d’informations touristiques, les professionnels du secteur touristique doivent eux aussi s’engager dans une démarche innovante et offrir des produits et des services uniques et adaptés aux nouveaux besoins de leurs clients, comme l’a souligné Lê Hùng Anh, fondateur de Traveler, une société spécialisée dans la création des plateformes technologiques pour le développement du tourisme intelligent.

«À ce jour, l’application des technologies de l’information est une tendance inévitable pour le secteur touristique. Actuellement, presque tous les clients réservent des chambres d'hôtel et des billets aériens via des applications mobiles. C’est aussi une opportunité en or pour le Vietnam d’accélérer la transition numérique de son industrie sans fumée», a-t-il indiqué.

En tant que l’une des cinq provinces autorisées à accueillir, à titre expérimental, des touristes étrangers en toute sécurité dans la nouvelle conjoncture, Quang Nam a donné la priorité à l’application des technologies de l’information pour mieux servir les touristes. La ville de Hôi An a renforcé ses infrastructures technologiques et installé le wifi gratuit dans les sites touristiques, tout en intensifiant la promotion des produits touristiques sur les réseaux sociaux. Depuis, le premier avril dernier, les touristes peuvent acheter à l’avance les billets d’entrée électroniques aux sites touristiques. La commodité des applications des technologies numériques satisfait également les touristes lorsqu’ils viennent à Hôi An.

«Hôi An a lancé des applications mobiles pour faciliter les visites des voyageurs, qui leur permettent de gagner du temps et d’accéder plus rapidement aux informations. Elles sont aussi très pratiques pour les jeunes», a dit Trương Thị Cẩm Nhung, une touriste venant de Hô Chi Minh-Ville.

Depuis la reconnaissance par l’Organisation des Nations Unies pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO) de la vieille ville de Hôi An et du sanctuaire de My Son comme patrimoine culturel mondial, les autorités et les habitants ont déployé de grands efforts pour faire de Quang Nam une destination accueillante pour les touristes nationaux et étrangers.

Touristes visitant la vieille ville de Hôi An. Photo: nld.com.vn

Cependant, dans un contexte de relance post-Covid-19, le secteur touristique de la province devra se renouveler de façon à rattraper des technologies 4.0 avancées et répondre aux besoins des visiteurs. Pour ce faire, Quang Nam a élaboré un plan d’action sur la mise en œuvre du programme de transformation numérique dans le secteur touristique jusqu’en 2025.

Durant la période 2021 - 2023, l’objectif est d’achever la numérisation de toutes les données sur les guides touristiques, les agences de voyages et les services touristiques, les établissements d’hébergement ou encore les sites touristiques de la province. Pour la période 2023 – 2025, Quang Nam devra se concentrer sur l’amélioration du système de logiciels intelligents du secteur touristique provincial ainsi que dans l’instauration du système touristique de réalité virtuelle sur des cartes numériques via la technologie VR360 pour les sites touristiques.

Le tourisme national commence à se rétablir et à retrouver son dynamisme après plus de deux ans de crise sanitaire. Afin de se rétablir et de se développer rapidement, le secteur devra faire preuve de créativité et accélérer sa transition numérique. Comme le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lors de la cérémonie de lancement de l’Année nationale du tourisme 2022, le tourisme vietnamien devra continuer de promouvoir l’image d’une destination sûre, conviviale et attractive aux yeux des visiteurs étrangers.

«Il faut renouveler la pensée et les méthodes pour transformer les risques en opportunités. Dans le contexte où l’épidémie est toujours présente, les activités touristiques doivent être organisées en toute sécurité. Par ailleurs, accélérer l’innovation, les sciences et les technologies est une tendance inévitable dans le monde d’aujourd'hui. Les mots clés du tourisme vietnamien dans la prochaine période seront la coopération, le développement, l’écologisation, la numérisation et la connexion», a-t-il déclaré.

À Quang Nam, actuellement, près de 90% des agences de voyages, des établissements d’hébergement et des sites touristiques ont repris leurs activités. Divers événements et activités de promotion touristiques ont été organisés régulièrement. Depuis le début de l’année, le secteur touristique provincial a connu de nombreux signes encourageants de reprise. Rien qu’au cours des six premiers mois de l’année, Quang Nam a accueilli plus de 1,5 million de visiteurs, soit près de cinq fois de plus qu’à la même période de 2021.

Conscient de l’importance de la transformation numérique pour le redressement de l’industrie du tourisme en particulier et le développement socioéconomique en général, Quang Nam s’est fixé pour objectif de figurer en 2030 dans le top des localités pionnières dans la transition numérique. – VOV/VNA