Selon l'Office général des statistiques (GSO), en janvier 2021, les exportations de marchandises sont estimées à 27,7 milliards de dollars, soit une hausse de 0,2% sur un mois et de 50,5% en un an.

Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs internationaux, plus de 15,8 millions de touristes nationaux, soit une chute de 85% et 47% respectivement sur la même période en 2019.