Hanoi (VNA) - Le secteur de l’éducation et de la formation du Vietnam se concentre sur la transformation numérique pour améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour cela, il s'efforce notamment de compléter l'ensemble de sa base de données d’ici la fin de l’année.

Hoang Minh Son, vice-ministre de l'Éducation et de la Formation. Photo: Moet

En 2023, le ministère de l'Éducation et de la Formation envisage de créer des bases de données pédagogiques pour tous les niveaux d'enseignement, tout en améliorant les compétences numériques pour les élèves, les étudiants et les enseignants. Jusqu'à présent, un système de base de données a été mis en place pour 53.000 écoles allant du préscolaire au lycée. Les informations personnelles de près de 24 millions d'élèves et d'étudiants, ainsi que de plus de 1,5 million d'enseignants, et d'administrateurs ont été numérisées.

“Nous voulons que l'innovation soit concrète, en particulier dans les méthodes d'enseignement. Le ministère de l'Éducation et de la Formation a également mis en place un système de base de données reliant les établissements primaire et secondaire pour optimiser la gestion administrative scolaire. Nous prévoyons de déployer ce système dans d’autres établissements dans un avenir proche”, nous a confié Hoang Minh Son, vice-ministre de l'Éducation et de la Formation.



Le système de base de données sur l'éducation disponible à l'adresse https://csdl.moet.gov.vn est un outil uniformément utilisé à tous les niveaux d’enseignement (préscolaire, lycée et école de formation continue). En plus des applications éducatives fournies par le ministère de l'Éducation et de la Formation, les services locaux sont dotés de leurs propres applications telles que eNetViet.

Photo d'illustration. Source : qdnd.vn

“Grâce à l’application eNetViet, nous pouvons gérer les ressources humaines et les étudiants plus facilement et efficacement qu’auparavant. Même pendant la période de distanciation sociale due à l'épidémie de COVID-19, nous avons pu suivre de près le nombre de cas et le nombre d’élèves et d’enseignants vaccinés”, a souligné Truong Thi Quy Hoa, directrice du collège Van Diên à Hanoï.

En plus d’aider les écoles à gérer les élèves, ces applications rendent également les cours plus vivants et dynamiques. Les étudiants peuvent accéder à des connaissances plus pointues en participant à des forums d'apprentissage, faire des tests et apprendre l’anglais… Tout est disponible au sein d’une application. Chaque classe est désormais équipée d'un écran et d'un projecteur, ce qui rend les cours plus passionnants et intéressants.

“Les dispositifs technologiques et les applications sont pratiques pour notre apprentissage. Les vidéos projetées lorsqu'on apprend nous aident à mieux absorber les connaissances”, a témoigné Nguyên Phuong Linh, élève du collège-lycée Nguyên Tât Thanh à Hanoi.



Les enseignants soutiennent eux aussi l'application des technologies de l’information dans l’enseignement.



“Nous avons maintenant des manuels scolaires numériques. Les élèves peuvent faire des exercices directement sur leur ordinateur. Ils interagissent entre eux et peuvent utiliser l’écran pour travailler”, a expliqué Nguyên Câm Lan, enseignante à l'école primaire de Gia Hoa dans la province de Hai Duong.



En outre, grâce à l'application des technologies dans l'enseignement, les enseignants peuvent mieux comprendre le potentiel d'apprentissage, le niveau et la pensée de chaque élève, leur permettant ainsi d’adapter leur méthode d’enseignement de manière plus précise et efficace.



“Grâce aux outils informatiques, je peux avoir une vue d’ensemble de mes élèves et de leur progrès individuel. Avant il était très difficile de comprendre les sentiments de chaque enfant après chaque leçon, mais avec des technologies de l'information, je peux connaître les ressentis de chaque élève après chaque séance de cours. Cela me permet d’ajuster ma méthode d'enseignement et l'organisation des activités pendant mes cours”, s’est réjouie la professeure Nguyên Thi Phuong, du collège-lycée Nguyên Tât Thanh.



La numérisation de l'éducation est une petite révolution qui permet de réinventer les méthodes d'enseignement traditionnelles afin de les rendre plus innovantes, personnalisées et adaptées à chaque apprenant. Cette transformation numérique permet également d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’État dans le domaine de l'éducation et de la formation. -VOV/VNA