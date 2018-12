Des boîtes vides de lait sont mélangées avec des autres déchets ménagers en décharge. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Plus de dix ans attachés à l'éducation environnementale pour des élèves, Châu Ngoc Câm Vân a récemment décidé de créer un groupe d'activités sociales intitulé "NHC - l’itinéraire à la rescousse des déchets morts" à Hô Chi Minh-Ville, ayant pour but de protéger l’environnement.



Avec 33 membres, son groupe est particulièrement préoccupé par la prolifération de déchets et ses problèmes pour l'environnement et la vie, notamment dans les grandes villes. Vân et son groupe NHC sont particulièrement impressionnés à l’idée de recycler les boîtes vides de lait en papier.



Châu Ngoc Câm Vân est actuellement la secrétaire adjointe de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh du Service des ressources naturelles et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville.



En fait, ce recyclage n’est pas facile pour plusieurs raisons parmi lesquelles les plus difficiles sont issues du tri des déchets à la source et du transport. Ces boîtes sont légères mais encombrantes (100 à 150 boîtes pèsent 1 kg) et donc, les frais d’expédition sont assez élevés.



Au Vietnam, des millions de boites vides de lait enfantin en papier sont jetées par jour dans l'environnement. Elles peuvent être recyclées pour produire des matières premières et d'autres produits utiles.



À noter que la boîte de lait a sa structure très spéciale: à l'intérieur il y a une mince couche d'aluminium et de plastique qui peut être recyclé en toiture de tuile écologique. Ses couvertures en papier à l’extérieur peuvent être broyées en poudres et recyclées pour produire des papiers, des cartons, etc.