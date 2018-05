Photo: VNA



Tra Vinh (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Tra Vinh, Dong Van Lam, a demandé aux départements, secteurs et localités de la province de renforcer l'application des technologies de l'information (TI) pour améliorer l'indice de compétitivité provincial (PCI).

Il a demandé d’actualiser les informations sur le portail de la province, en mettant l'accent sur les documents juridiques, les procédures administratives, la fiscalité, l'enregistrement des entreprises, l'investissement, les parcs industriels, le budget et les statistiques.

Dans le même temps, il est nécessaire d'améliorer l'application des logiciels informatiques et du guichet unique, ainsi que la fourniture de services publics en ligne, a-t-il insisté.

Dong Van Lam a cité des statistiques de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam en 2017, selon lesquels Tra Vinh se classait 37e sur les 63 villes et provinces du pays en termes de PCI, cinq place de plus qu'en 2016. En particulier, les indicateurs en termes de transparence, de coût du temps, de coûts non officiels, de dynamisme, d'égalité de la compétitivité et de formation de la main-d'œuvre ont été améliorés, a-t-il noté, ajoutant que son indicateur de coût non officiel était en tête du pays.

Il a indiqué que même si l'indicateur de pénétration du marché de la province a bondi de 36 places avec 8,09 points, la mise en œuvre du guichet unique en ligne et des services publics n'est pas aussi efficace que souhaitée.

Parallèlement, le projet d'application des TI dans la réforme administrative a pris du retard, avec comme conséquence un manque d'informations et de partage de données entre les organes.

Le président du Comité populaire de Tra Vinh a également demandé aux départements et organes provinciaux de réduire le temps d'enregistrement des entreprises et d'augmenter le ratio d’entreprises qui traitent leur inscription par de nouvelles modalités, ainsi que d’établir une liste des procédures d'enregistrement des entreprises dans les lieux publics. - CPV/VNA